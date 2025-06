Como foi e como será o aproveitamento dos jovens da base no time profissional do Inter em 2025

Victor Gabriel foi quem deu a melhor resposta entre os guris. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Cinco promessas da categoria de base do Inter viram crescer seu espaço no time principal em 2025. Dois deles já haviam sido usados no ano passado, mas sem tanta frequência. Um segue no fim da fila, outro, por méritos, subiu na hierarquia. Os demais surgiram na atual temporada e apareceram de surpresa.

A seguir, veja como tem sido o aproveitamento das crias do celeiro por parte de Roger Machado.

Victor Gabriel

Contratado no ano passado para reforçar o time sub-20, o zagueiro entrou no time pela carência. Victor Gabriel iniciou a temporada entre os 11 contra o Guarany de Bagé, fez gol e agradou. Enquanto o clube não achava uma dupla para Vitão, o jovem foi ficando, foi ficando e... acabou como revelação do Gauchão. Segue como titular, agora com a concorrência de Juninho.

Luis Otávio

Seu batismo de fogo foi o Gre-Nal do Brasileirão do ano passado. E passou bem. Foi titular no primeiro jogo da temporada 2025. Mas uma lesão o afastou de todo o Gauchão. Ainda não conseguiu recuperar a confiança de Roger e segue sem sequência. Foram 127 minutos divididos em sete jogos na equipe principal. Tem 18 anos.

Yago Noal

Aos 18 anos, entrou em uma fogueira na última rodada antes da pausa do Brasileirão. Ingressou no intervalo de Atlético-MG x Inter pela 12ª rodada, quando os mineiros venciam por 1 a 0. Foi sua sexta aparição na equipe de cima em 2025, ano de estreia entre os "adultos". Deve ganhar mais chances no segundo semestre.

Ricardo Mathias

Já havia dado algumas amostras de sua capacidade no ano passado, ao empatar, com um gol de letra, um jogo pegado contra o Corinthians fora de casa. Convocado para a seleção brasileira sub-20, perdeu todo o Gauchão. Depois teve lesão e ainda ficou de fora de alguns jogos para melhorar fisicamente. Suas últimas entradas, porém, mudaram o cenário. Foi fundamental para classificar a equipe para as oitavas da Libertadores, fazendo um dos gols da vitória sobre o Nacional-URU fora de casa. Passou Lucca na hierarquia dos centroavantes.

Raykkonen

Seu começo foi totalmente inesperado. Com 16 anos, não é nem parte do time sub-20. Mas se viu alçado ao grupo principal por conta das ausências de Borré, Ricardo Mathias e Lucca. Entrou contra o Maracanã pela Copa do Brasil e fez um gol, que acabou anulado por um toque de mão bastante polêmico. Foi chamado para compor o banco na última partida, mas não deve ser usado com tanta frequência, ainda, por conta de sua pouca idade.