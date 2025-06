Como estão as negociações do Inter para chegadas e saídas de jogadores na janela de meio do ano

Alan Benítez é o reforço mais próximo de ser anunciado. Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação

Aberta até 10 de junho, a janela de transferências especial do Mundial de Clubes não terá anúncios de reforços no Inter. Mas a direção trabalha para buscar jogadores — e endurecer saídas — para o período seguinte, que vai de 10 de julho a 2 de setembro.

A ideia é trazer pelo menos cinco caras novas, e perder o mínimo possível. Faltando um mês para esse período, Zero Hora apresenta um panorama das negociações.

Entradas

O Inter pretende contratar cinco jogadores. O clube busca um lateral-direito (já bem próximo), um zagueiro, um volante, um ponta e um centroavante. A ideia é tê-los no início da preparação para a sequência do ano, no início de julho, após as duas semanas de férias, na segunda metade de junho. Veja as situações das negociações.

Alan Benítez

O lateral-direito de 31 anos está acertado. O jogador paraguaio não renovou contrato com o Cerro Porteño para fechar com o Inter. Ele chega sem custos de compra, por final de vínculo.

Willian Arão

Sem clube após sair do Panathinaikos, da Grécia, o volante de 32 anos desperta interesse do Inter e de outros integrantes da Série A nacional. É visto no Beira-Rio como uma alternativa adequada para substituir Fernando, lesionado. Ainda não houve proposta concreta pelo jogador.

Elian Irala

Alvo do Inter no início do ano, o volante argentino de 20 anos quer sair do San Lorenzo. O clube gaúcho espera concluir a transação até o final de junho. A pedida está fixada em US$ 3,8 milhões (cerca de R$ 21,1 milhões na cotação atual). A direção colorada pretende baixar o valor. Ou concretizá-lo apenas se vender alguém.

Arthur

Ex-volante do Grêmio, o jogador de 28 anos, atualmente no Girona, foi monitorado pelo Inter, segundo o comentarista Adroaldo Guerra Filho, do Grupo RBS. O jogador, porém, recebe um salário alto para os padrões brasileiros.

Saídas

A direção planeja arrecadar cerca de R$ 160 milhões em 2025 em vendas de jogadores. E até agora só obteve cerca de R$ 30 milhões com as saídas de Rômulo, para o Tigres-MEX, e Wanderson para o Cruzeiro. Alguns titulares de Roger Machado despertam interesse de equipes estrangeiras.

Vitão

O zagueiro quase foi negociado com o Bétis no meio do ano passado. O negócio só não foi concretizado porque os espanhóis tiveram problemas com impostos e fair play financeiro. Ele deve ser vendido caso a oferta chegue a 15 milhões de euros (por volta de R$ 95 milhões). Se sair, o clube terá de buscar outro defensor, mesmo que Gabriel Mercado volte de lesão.

Wesley

Emissários do América do México estiveram em Porto Alegre para negociar pelo atacante. O Inter quer 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões) por sua metade — os outros 50% pertencem ao Palmeiras. No início do ano, os mexicanos ofereceram 9 milhões de euros.

Valencia