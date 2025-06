Como está a situação de Gabriel Carvalho no Inter

Meio-atacante chegou ao Inter em 2024. Ricardo Duarte/Inter

Vendido ao Al-Qadisiyah, em dezembro de 2024, Gabriel Carvalho tem data para se despedir do Inter. Em 17 de agosto, quando completar 18 anos, o meia-atacante trocará o Beira-Rio pelo futebol saudita. Desta forma, o jovem, que perdeu espaço na equipe de Roger Machado na atual temporada, já vive a expectativa da troca de clube.

O valor da negociação, considerado um dos maiores da história colorada, por cerca de U$S 22 milhões, foi acordado nos últimos dias do ano passado. A legislação brasileira permite a saída do meia-atacante somente quando atingir a maioridade. A data é entre as duas partidas contra o Flamengo pela Libertadores. A despedida poderá ser contra os cariocas num embate a ser confirmado pelo Brasileirão, no Beira-Rio, no dia 16 ou 17.

Entretanto, o status atual da promessa é de reserva do time de Roger Machado. Além da grave lesão sofrida no tornozelo, em janeiro, antes da disputa do Sul-Americano sub-20, o garoto ficou sem tanto espaço em virtude das outras alternativas do plantel.

Em 2025, Gabriel soma apenas quatro jogos no time principal. Além dos problemas físicos, a comissão técnica detectou que o meia-atacante também não estava tão comprometido nos treinamentos no CT Parque Gigante.

Nas últimas semanas, o jogador foi flagrado atuando num campo sintético com amigos. O fato gerou polêmica nas redes sociais. O Inter confirma advertência ao jovem pelo ato:

— Ele foi advertido, por escrito inclusive. Então isso também é um exemplo que a gente tem que dar para os outros meninos que estão aí — disse Alessandro Barcellos na última manifestação oficial.

Gabriel Carvalho tende a ter os últimos meses como jogador colorado de treinos e à disposição de Roger Machado. Não há perspectiva de liberação antecipada ou descida para atuar no time sub-20. A tendência é que dispute vaga entre os relacionados nas próximas 11 partidas e ganhe, no mínimo, alguns minutos no Beira-Rio, para uma despedida antes da transferência para o Al-Qadisiyah.

Confira os últimos jogos de Gabriel Carvalho pelo Inter:

12/06 - Atlético-MG em Belo Horizonte (Brasileirão)

12/07 - Vitória no Beira-Rio (Brasileirão - data a confirmar)

19/07 - Ceará no Beira-Rio (Brasileirão - data a confirmar)

22/07 - Santos na Vila Belmiro (Brasileirão - data a confirmar)

26/07 - Vasco no Beira-Rio (Brasileirão - data a confirmar)

30/07 - Fluminense no Beira-Rio (Copa do Brasil - data a confirmar)

02/08 - São Paulo no Beira-Rio (Brasileirão - data a confirmar)

06/08 - Fluminense no Maracanã (Copa do Brasil - data a confirmar)

09/08 - Bragantino em São Paulo (Brasileirão - data a confirmar)

13/08 - Flamengo no Maracanã (Libertadores)

16/08 - Flamengo no Beira-Rio (Brasileirão - data a confirmar)