Como o Atlético-MG chega para enfrentar o Inter

Dudu pode fazer sua estreia com a camisa do Galo. Pedro Souza / Atlético-MG

O Atlético-MG receberá o Inter em Belo Horizonte a partir das 21h30min desta quinta-feira (12). O Galo é o nono colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos.

No jogo que antecede a parada para o Mundial de Clubes, o técnico Cuca terá um reforço à disposição.

Contratado depois de rescindir com o Cruzeiro, Dudu teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF e poderá estrear com a camisa alvinegra.

— Tô pronto, tô pronto, vamos esperar se o professor Cuca vai optar por utilizar na quinta. Estou preparado e, se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo e o torcedor do Galo vai voltar feliz para casa na quinta — disse o novo reforço do Atlético em entrevista ao canal do clube.

Dúvida na defesa

Lyanco está suspenso e é desfalque contra o Inter. Pedro Souza / Atlético-MG, Divulgação

A maior dúvida do treinador deve ser na zaga do time mineiro. Lyanco está suspenso e será desfalque.

— O Cuca, cada hora, coloca um zagueiro. Já usou todos durante a temporada. A maior possibilidade ao meu ver é o Igor Rabello, mas também surge o Vitor Hugo, que jogou mais durante 2025 — explica Samuel Resende, setorista do Atlético no jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte.

O Galo segue com quatro baixas no departamento médico. O lateral-esquerdo Guilherme Arana (lesão na coxa direita) e os atacantes Cuello (lesão na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito) e Caio Maia (cirurgia no joelho direito) continuam em tratamento.

Provável escalação

O time mineiro deve atuar com Everson; Natanael, Vitor Hugo (Igor Rabello, Rômulo ou Ivan Román), Junior Alonso e Rubens; Patrick, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes (Dudu); Rony e Hulk.