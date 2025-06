Com volta de lesionados, Roger comanda segundo dia de treinos do Inter

Carbonero durante atividade no CT neste domingo (29). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O técnico Roger Machado comandou, na manhã deste domingo (29), o segundo dia de atividades no CT Parque Gigante neste início de intertemporada. Mais uma vez, o treinador colorado contou com Victor Gabriel, Mercado e Carbonero nos trabalhos com bola no campo.

Esses jogadores têm seus retornos garantidos para o jogo de retomada do Brasileirão, contra o Vitória, no dia 12 de julho. O goleiro Sérgio Rochet e o lateral-esquerdo Bernabei realizaram trabalhos internos no CT. A expectativa é de que o goleiro seja liberado para os trabalhos com bola nos próximos dias.

Os trabalhos vão seguir na segunda-feira (30). Serão duas semanas de preparação visando a retomada do Brasileirão. Até agora, o técnico Roger Machado conta com apenas um reforço contratado para o segundo semestre. O lateral-direito Alan Benítez já participa dos treinamentos com seus novos companheiros.