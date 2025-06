Com Victor Gabriel, Inter treina para enfrentar o Atlético-MG 

O Inter está na reta final de sua preparação para enfrentar o Atlético-MG, na quinta-feira (12), em Belo Horizonte. A novidade no treino desta manhã (10) foi a presença de Victor Gabriel no gramado .

O zagueiro ainda está iniciando o processo de transição física após uma lesão nos ligamentos do tornozelo. Victor só deve reforçar o elenco após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes.

Durante a atividade, que aconteceu com portões fechados, Roger esboçou o time que enfrentará os mineiros. A dúvida segue sendo se a equipe terá dois volantes e um meia ou se três volantes podem ser escalados mais uma vez.

Bruno Tabata pode ganhar uma nova oportunidade para ser titular. Ele é o único meia para o lado que treina em Porto Alegre. Gustavo Prado, que pode ser utilizado contra os mineiros, foi convocado pela Seleção sub-20 e está em Cairo, no Egito, onde marcou gol na vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul, em amistoso na segunda-feira (9).