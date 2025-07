Com sondagens na Itália, Anthoni busca valorização salarial no Inter

Anthoni foi titular em toda a campanha do título do Gauchão Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Anthoni desperta interesse do futebol italiano, mas também busca uma valorização salarial no Inter. O goleiro de 23 anos está no radar da Atalanta e foi titular no primeiro semestre de 2025.

A reportagem de Zero Hora apurou que, apesar de ter feito das sondagens, nem os italianos e nem outros interessados fizeram proposta pelo goleiro. Além disso, os representantes do goleiro tentam um aumento salarial.

O novo empresário do jogador, André Cury, tem conversado com o Inter para tentar renovar o contrato do goleiro e aumentar os vencimentos do atleta. O estafe defende que o salário atual do jogador está defasado na comparação com os demais titulares do time.

O goleiro colorado finaliza os trâmites para ter passaporte europeu e, assim, ter um trunfo para eventuais propostas do mercado internacional. O atual contrato com o Inter tem duração até o fim de 2026.

Atualmente, Anthoni foi o único jogador do elenco colorado a disputar as 33 partidas até a paralisação das competições. O goleiro ganhou sequência como titular com a lesão de Rochet, que voltou a treinar com bola nesta segunda-feira (30).