Com "reforços caseiros" e três lesionados, Inter se reapresenta para segunda metade da temporada

Bernabei deve voltar contra o Vitória. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter que se reapresenta neste sábado (28) deve ter o que José Olavo Bisol, vice de futebol, chamou de "reforços caseiros".

Ao menos três jogadores que estavam lesionados devem fazer parte do grupo que reinicia os trabalhos no CT Parque Gigante, e outro é esperado para voltar a campo já na reestreia da temporada, em 12 de julho. Apenas três atletas não devem ter condições em um futuro próximo. E é provável que a equipe tenha uma cara nova.

­­— Para os jogos já do reinício do Brasileirão, teremos todos os atletas prontos e à disposição da comissão técnica, com exceção de Fernando, Vitinho e Bruno Gomes. Dos demais, incluindo Bernabei, esperamos que tenhamos todos — explicou o dirigente em entrevista a ZH.

Na reapresentação, segundo Bisol, será feito um novo levantamento da evolução das lesões, dos tratamentos e de como os protocolos estão evoluindo.

Retornos

Rochet está pronto para voltar a jogar pelo Inter. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Da lista de jogadores lesionados, Rochet, Victor Gabriel e Carbonero estão de volta. Eles poderão participar desde os primeiros momentos da intertemporada.

Rochet teve uma fratura na mão no único jogo em que esteve em campo em 2025 pelo Inter, contra o Flamengo, e agora está apto a voltar.

Perto de voltar

Bernabei vive outra situação. No jogo diante do Bahia, pela Libertadores, ele sofreu uma lesão muscular de grau 3. Por isso, ainda não teria condições de voltar ao trabalho pleno na apresentação. Mas segundo Bisol, a informação mais atualizada dá conta de que estará em campo em 12 de julho, no jogo que reabre a temporada, contra o Vitória, no Beira-Rio.

Lesionados fora

Fernando se lesionou contra o Fluminense. Lucas Mercon / Fluminense,Divulgação

Os três lesionados seguirão de fora por mais um tempo. Bruno Gomes, que rompeu ligamento cruzado anterior do joelho na primeira rodada do Gauchão, contra o Guarany de Bagé, só volta no final do ano.

Vitinho, que teve uma fratura no cotovelo, deve perder ao menos mais um mês em recuperação.

E Fernando, que teve ruptura parcial no ligamento cruzado posterior do joelho, pode precisar de cinco meses até retornar aos gramados.

No último jogo antes da parada, contra o Atlético-MG, Alan Patrick foi desfalque. O camisa 10 estava suspenso pelo terceiro amarelo. Assim, está apto a jogar contra Vitória.

Reforço na lateral

Alan Benítez pode participar da intertemporada colorada. Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação

A novidade fica por conta da nova contratação. Mesmo que ainda não tenha assinado o vínculo, Alan Benítez pode participar da intertemporada. O lateral-direito paraguaio está com pré-contrato assinado e será jogador colorado a partir de terça-feira (1º).

Chegadas e saídas

A direção não descarta novas contratações até o recomeço dos jogos. A janela reabre em 10 de julho. A dúvida é saber se todos os atletas atuais permanecerão na sequência do ano.

O Inter ainda não tem propostas oficiais, mas sabe que Vitão, Victor Gabriel, Gustavo Prado e Ricardo Mathias despertam interesse de equipes de fora.