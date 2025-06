Com participação de ídolos do Inter, Alisson terá sua história contada em documentário produzido pelo Liverpool

Goleiro foi acompanhado por uma equipe de gravação durante a temporada 2024/2025. Liverpool / @liverpoolfc / Divulgação

Ídolo do Liverpool e multicampeão pela equipe, o goleiro Alisson, revelado nas categorias de base do Inter, terá um documentário para chamar de seu. Com primeiro episódio previsto para estrear no dia 20 de junho, "Alisson: My Story" acompanhou o arqueiro ao longo da temporada 2024/2025.

Em três episódios, serão mostrados bastidores do goleiro, no ano em que conquistou o seu segundo título do Campeonato Inglês. A produção do Liverpool conta com entrevistas de familiares, colegas de time e ex-companheiros da carreira.

Entre os selecionados para darem depoimentos estão os jogadores Virgil Van Dijk e Roberto Firmino, os treinadores Arne Slot e Jürgen Klopp, os ex-companheiros de Inter, D'Alessandro e Dida, além dos ex-jogadores Dunga e Taffarel.

Além de momentos da temporada, a série também busca mostrar histórias e relatos de como o goleiro se tornou titular na Seleção Brasileira, assim como ídolo na Inglaterra.

Os episódios serão lançados nos dias 20, 23 e 26 deste mês. Eles estarão disponíveis no All Red Video, um serviço por assinatura do Liverpool.

Confira a sinopse de cada episódio

Episódio 1

A série começa em casa, com os Beckers, apresentando a esposa de Alisson, Natalia, e seus três filhos, Helena, Matteo e Rafael. Em seguida, segue uma viagem ao Brasil para conhecer a mãe, o irmão e os avós de Alisson, que falam sobre sua infância.

Episódio 2

O segundo episódio relembra a passagem de Alisson pelo antigo clube, a AS Roma, que incluiu uma viagem a Anfield para uma semifinal da Liga dos Campeões, o que o convenceu a se transferir para o Liverpool alguns meses depois. Este episódio apresenta Klopp e Van Dijk, além de histórias pessoais de Natalia.

Episódio 3

A série termina com Alisson, sua família, ex-técnicos e amigos se juntando a lendas brasileiras e companheiros de Liverpool para celebrar seu sucesso em Anfield.

Apresenta histórias inéditas de glórias na Liga dos Campeões e na Premier League e, claro, seu gol emocionante e inesquecível contra o West Bromwich Albion em 2021.

Slot discute a influência de Alisson na conquista do título de 2024/25 e entramos na casa dos Becker na manhã do jogo contra o Tottenham Hotspur, que os Reds venceriam para garantir o título.

