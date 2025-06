Com novidades no meio, Inter está escalado para enfrentar o Atlético-MG

Thiago Maia inicia entre os titulares. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter está escalado para o confronto com o Atlético-MG nesta quinta-feira (12), às 21h30min, na Arena do Galo. O duelo é válido pela 12ª rodada do Brasileirão.

O time de Roger Machado vem com três alterações em relação ao time que enfrentou o Fluminense. Ronaldo entrará no lugar de Fernando, com lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito.

O meia Alan Patrick, suspenso, dá lugar a Thiago Maia no time titular. Enquanto Bruno Tabata foi a opção de Roger Machado para substituir Vitinho, com fratura no cotovelo esquerdo.

Escalação do Inter

A escalação colorada tem: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bruno Tabata; Wesley e Borré.

No banco de reservas são opções: Ivan, Clayton, Rogel, Pablo, Luis Otávio, Diego Rosa, Oscar Romero, Gustavo Prado, Yago Noal, Ricardo Mathias, Lucca e Enner Valencia.