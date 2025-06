Com uma novidade, Inter se reapresenta para período de intertemporada 

Presidente Barcellos falou aos jogadores. divulgação/ Inter

Após 15 dias de férias, os jogadores do Inter se reapresentaram no CT Parque Gigante. Na tarde deste sábado (28), o grupo de atletas iniciou o período de intertemporada. Serão mais 14 dias de treinamentos até a retomada do Brasileirão, dia 12 de julho, contra o Vitória, no Beira-Rio.

A volta foi marcada pelas falas do presidente Alessandro Barcellos e do técnico Roger Machado dentro da academia do CT Parque Gigante. Os dois discursaram para o grupo de jogadores antes da largada dos trabalhos.

Trabalho

O primeiro dia teve trabalhos físicos intensos na academia do CT e também no gramado. Os jogadores precisaram encarar a baixa temperatura e a forte chuva que caiu em Porto Alegre para as atividades que ocorreram no campo.

Cara nova

Nesta reapresentação, apenas uma cara nova. O destaque ficou por conta da presença do lateral-direito Alan Benitez. O paraguaio é o único reforço contratado até o momento. O zagueiro Rogel e o lateral Nathan, que não tiveram seus contratos renovados, já foram liberados pelo Clube.

Alan Benitez duantre passagem pelo Cerro. Divulgação / Cerro Porteño

Agenda