Com jovens da base, Inter divulga relacionados para enfrentar o Fluminense

Colorado terá a presença de novidades diante do Fluminense.

O Inter divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Fluminense, neste domingo (1º). A partida, válida pela 11ª rodada do Brasileirão, está marcada para iniciar às 20h30min, no Beira-Rio. As novidades são os jovens lateral-esquerdo Pablo e o volante Luis Otávio, formados na base colorada.