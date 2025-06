Colorado "torce" por Flamengo e Fluminense no Mundial de Clubes: "Que voltem bem cansados"

Renê fez questão de comparecer ao jogo entre Palmeiras e Al-Ahly com a camisa do Inter. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O colorado Renê Casemiro, 35 anos, definiu a sua torcida no Mundial de Clubes. Gaúcho de Carazinho e há dois anos morando nos Estados Unidos, o administrador quer que Flamengo e Fluminense cheguem longe na competição. O motivo: chegarem cansados nos confrontos com o Inter pela Copa Libertadores e pela Copa do Brasil, respectivamente.

— Vou ficar no meio-termo. Quero que os brasileiros vão bem, mas que voltem cansados. Especialmente o Flamengo e o Fluminense — brinca.

Que bom que tem times sul-americanos aqui, que trazem esse jeito brasileiro de ver futebol: com música, com camiseta, com sentimento RENÊ CASEMIRO Colorado nos EUA

Segundo o carazinhense, os jogos dos times da América do Sul no Mundial têm mais "graça" que as partidas da MLS.

Mesmo longe do Brasil e sem o Inter em campo, Renê fez questão de comparecer ao jogo entre Palmeiras e Al-Ahly, nesta quinta (19), para viver o clima do Mundial.

— Estou pela "gandaia", aproveitando essa atmosfera de Mundial de Clubes, que é uma coisa que a gente como brasileiro ama. Eu, como gaúcho, mais ainda. É o esporte que a gente gosta. E que bom que tem times sul-americanos aqui, que trazem esse jeito brasileiro de ver futebol: com música, com camiseta, com sentimento — desfruta.

Segundo o carazinhense, os jogos dos times da América do Sul no Mundial têm mais "graça" que as partidas da Major League Soccer (MLS), a principal liga de futebol dos Estados Unidos.

— Estou nos jogos pela ceva, pela parceria e por essa atmosfera toda. Porque quando vou aos jogos da MLS, não tem essa mesma pegada. Aqui é diferente. Os americanos ainda não estão empolgados com o futebol. Eles têm outra perspectiva. Vão ao estádio como quem vai ao teatro, com a família, como entretenimento — explica.

