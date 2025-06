Clube português realiza sondagem por zagueiro do Inter

Pouco aproveitado no Inter, Kaique Rocha despertou o interesse de um clube português. De acordo com o jornal Record, o Casa Pia realizou uma sondagem pelo zagueiro colorado de 24 anos .

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, a consulta esbarrou nos valores salariais, que estariam acima do que o clube de Lisboa poderia pagar .

Há uma insatisfação por parte do atleta por não estar sendo utilizado pelo técnico Roger Machado. Nesta temporada, disputou apenas os 15 minutos finais da vitória sobre o Brasil de Pelotas, em fevereiro, pelo Gauchão .

