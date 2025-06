Cinco volantes para o Inter contratar após a lesão de Fernando

Arão está no Panathinaikos, da Grécia. @fcpanathinaikos / Instagram / Reprodução

A grave lesão de Fernando fez com que o Inter voltasse suas atenções ao mercado em busca de um volante. Um dos destaques da temporada colorada até aqui, o camisa 5 teve diagnosticada uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito e deve parar por quatro a seis meses.

Fernando já iniciou tratamento médico intensivo, mas, em uma hipótese otimista, voltaria aos gramados apenas em meados de outubro, podendo, em um cenário mais pessimista, só retornar em 2026.

Pensando nisso, Zero Hora separou cinco volantes que podem ser observados pelo Inter.

Willian Arão

Aos 33 anos, Willian Arão deixou o Panathinaikos recentemente. @fcpanathinaikos / Instagram / Reprodução

Livre no mercado, Willian Arão pode ser uma boa alternativa para o Inter. Desde que saiu do Flamengo, em 2022, somou boas passagens pela Europa, por Fenerbahçe-TUR e Panathinaikos-GRE.

Nas duas equipes foi titular absoluto e conquistou as copas nacionais da Turquia e da Grécia. Aos 33 anos, acabou não renovando com o clube grego ao fim desta temporada europeia. Além de jogar como primeiro e segundo volante, também pode atuar na zaga.

Fernandinho

Volante está sem clube desde que deixou o Athletico-PR. Gustavo Oliveira / athletico.com.br Athletico Paranaense/Divulgação

Uma oferta do Inter poderia lhe fazer voltar ao futebol. Aos 40 anos, ainda não anunciou sua aposentadoria oficialmente, mas está sem clube desde que deixou o Athletico-PR.

Experiência não falta para Fernandinho. Inclusive, já jogou com Fernando, no Manchester City, onde é altamente reverenciado, principalmente por Pep Guardiola, treinador do clube inglês. No Shakhtar Donetsk, também atuou ao lado de Alan Patrick.

Fred

Volante tem passagem pela Seleção Brasileira. Lucas Figueiredo / CBF/Divulgação

Um velho conhecido do Inter. Cria do Celeiro de Ases, Fred já está na Europa há mais de uma década. Aos 32 anos, está no Fenerbahçe há duas temporada — com contrato até 2027. Um possível interesse do atleta em voltar ao Brasil e a um clube que conhece bem pode favorecer o Colorado.

Já atou também por Shakhtar Donetsk e Manchester United. Além disso, vestiu as cores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Thiago Mendes

Último clube de Thiago Mendes foi o Al-Rayyan. @alrayyansc / Instagram / Reprodução

Outro volante livre no mercado é Thiago Mendes. Revelado pelo Goiás, o meia de 33 anos se despediu recentemente do Al-Rayyan, do Catar. Assim, em princípio, chegaria apenas com a obrigação do Colorado de pagamento de luvas e salários.

Ele soma passagens de destaque por São Paulo, Lille e Lyon. Na última semana, o Atlético-MG já demonstrou interesse no atleta, segundo o portal ge.globo.

Caique

Caique se destaca no Juventude desde o ano passado. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

A última e mais jovem opção da lista é um atleta que já atua no Rio Grande do Sul. Caique, do Juventude. Inclusive, interessa ao Grêmio, que ofereceu R$ 5 milhões para comprá-lo.

Aos 29 anos, o atleta tem vínculo com o clube da Serra até dezembro de 2025. Ele ganhou destaque especialmente na última temporada, quando contribuiu com o vice campeonato Estadual para o Ju. Também se destacou na semi do Gauchão deste ano contra o Inter.

