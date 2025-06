Cinco laterais-esquerdos para o Inter contratar após a lesão de Bernabei

Ismaily defende o Lille, mas atuou durante nove temporadas no Shakhtar Donetsk Sergei SUPINSKY / AFP

Bernabei é mais um jogador que desfalcará o Inter por um longo tempo. Diante do Bahia, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o lateral-esquerdo foi substituído na segunda etapa.

Dias depois, o boletim médico do clube constatou uma lesão grau 3 no músculo posterior da coxa esquerda.

A medicina esportiva classifica que um jogador com tal lesão pode retornar aos gramados entre três e seis meses.

Neste cenário, Bernabei desfalcaria o Inter nas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Fluminense, e da Libertadores, contra o Flamengo.

Pensando nisso, Zero Hora listou cinco laterais-esquerdos que podem ser observados pelo Inter.

Ismaily

Ismaily chegou ao Shakhtar em 2013, onde conquistou seis vezes o Campeonato Ucraniano em nove temporadas. Sergei SUPINSKY / AFP

Aos 35 anos, o jogador tem contrato por encerrar com o Lille, da França, no dia 30 de junho deste ano.

Durante a carreira, Ismaily teve destaque no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, clube em que atuou por nove temporadas, entre 2013 e 2022.

Em 2018, chegou a ser convocado por Tite para a Seleção Brasileira para dois amistosos.

Em função da guerra entre Ucrânia e Rússia, o atleta se transferiu ao Lille, time que defende desde 2022. Nesta temporada, disputou 24 jogos e marcou um gol.

Nos últimos anos, o jogador chegou a ser sondado por equipes brasileiras, incluindo o Inter.

Por ter atuado apenas em times de menor expressão no Brasil, ele já declarou em entrevistas que considera um retorno ao país.

Iago

Iago defendeu o Inter entre 2017 e 2019. Letícia Martins / EC Bahia

Formado na base do Inter, o lateral-esquerdo de 28 anos defende o Bahia desde 2024, quando retornou ao futebol brasileiro após passagem pelo Augsburg, da Alemanha. Na volta, o Colorado chegou a sondar o atleta, mas o Bahia o contratou.

Há um ano na equipe, Iago enfrentou lesões e a concorrência de Luciano Juba, titular da posição na equipe.

A identificação com o Inter, somada ao fato de estar na reserva do clube, pode facilitar uma aproximação do Colorado.

Nesta temporada, ele tem 13 jogos e apenas um gol marcado. No Brasileirão, disputou cinco partidas, o que não o impede de disputar a competição por outro clube.

O contrato com o Bahia vai até o fim de 2028. Sendo assim, o Inter teria de apresentar uma proposta pelo atleta ou tentar um empréstimo.

Erik

Erik, pelo Al Ain, em duelo contra Sadio Mané, do Al Nassr. Fayez NURELDINE / AFP

Outro que foi formado na base do Inter, Erik, que disputará o Mundial de Clubes pelo Al-Ain, é um nome que costuma ser ventilado quando o Inter precisa de jogadores da posição.

Desde 2020 no clube, ele é titular e foi campeão da Champions League da Ásia na temporada passada.

O bom desempenho na equipe rendeu sondagens de times brasileiros e do Shakhtar Donetsk, em 2024. Em entrevista à ESPN, o jogador confessou que o Inter era um dos interessados.

Ambientado no país e naturalizado emiradense, Erik tem contrato com o Al-Ain até julho de 2028, o que obrigaria o Inter a comprá-lo ou tentar um empréstimo.

Vale destacar que o Colorado manteve 50% do passe do atleta, quando o vendeu em 2020.

Mário Rui

Jogador está sem clube desde dezembro de 2024, quando rescindiu com o Napoli. SSC Napoli / Divulgação

O nome mais inusitado da lista é o do português Mário Rui, de 34 anos, que está sem clube desde que deixou o Napoli, em dezembro de 2024.

Sem vínculo com uma equipe, o Inter só teria de negociar salário e luvas com o atleta.

No ano passado, o lateral chegou a ser alvo do São Paulo, que desistiu após encontrar resistência do Napoli para negociar o atleta.

Em sete temporadas no clube italiano, ele disputou 227 jogos, marcou três gols e deu 26 assistências. Além disso, conquistou o Campeonato Italiano e a Copa da Itália.

Na seleção portuguesa, Rui esteve em campo 12 vezes e deu três assistências. O jogador foi campeão da Liga das Nações da temporada 2018/2019.

Gabriel Suazo

Gabriel Suazo é frequentemente convocado para a seleção chilena. Federação de Futebol do Chile / Divulgação

O chileno de 27 anos iniciou a carreira no Colo-Colo e se transferiu para o Toulouse, da França, em 2023. Por lá, disputou 97 partidas em três temporadas, marcou três gols e deu 13 assistências.

Em maio, o jogador rescindiu com o time francês após o término da temporada para a equipe. Sendo assim, o Inter só teria de negociar salário e luvas com o atleta.

Além de jogar na lateral esquerda, Suazo também pode atuar como meia. Ele costuma ser convocado para a seleção chilena e foi titular nas últimas duas partidas pelas Eliminatórias, contra Equador e Paraguai.