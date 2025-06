Cinco jogadores que não fizeram sete partidas no Brasileirão e podem reforçar o Inter

O Inter está em busca de reforços para o restante de temporada. Inicialmente, o clube observa zagueiro, laterais, volante e atacante. meio-campistas no mercado — nacional e do Exterior. Porém, há limitações para realizar essas contratações.

São duas janelas de transferências: uma até o próximo dia 10 e outra entre 10 de julho e 2 de setembro. Se mirar o mercado brasileiro, o Colorado precisa considerar que pode contratar somente jogadores que não atuaram em sete partidas no Brasileirão.

Zero Hora elenca cinco atletas que se encaixam neste requisito e podem pintar no Inter.

Abner (Juventude)

Abner já tem seis jogos no Brasileirão. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Por mais que o Juventude seja o clube mais vazado até aqui no Brasileirão, o zagueiro de apenas 21 anos, vem se destacando na temporada. O Botafogo quase o contratou por R$ 14,1 milhões, mas a negociação acabou não se concretizando.

Trata-se de um investimento alto e complexo, mas que pode render bons frutos a quem contratá-lo. É preciso ser rápido, pois Abner já soma seis jogos no Campeonato Brasileiro. Se atuar contra o Palmeiras, no próximo dia 11, não sairá para outros times do Brasil.

Naves (Palmeiras)

Naves é considerado "negociável" pelo Palmeiras. Cesar Greco / Palmeiras, Divulgação

Na mesma linha de Abner, há um zagueiro promissor no Palmeiras clamando por oportunidades. Com apenas um jogo no Brasileirão, Naves é tratado como "negociável" pelo clube paulista. Ele também atua como volante.

Contudo, também trata-se de uma negociação complexa. Recentemente, o Palmeiras recusou uma oferta de empréstimo do Botafogo pelo atleta de 23 anos. Abel Ferreira reforçou a condição de venda como única opção de negócio.

Iago (Bahia)

Iago chegou ao Bahia em 2024. Letícia Martins / EC Bahia

Como na lateral direita o Inter está fechando com Alan Benitez, as atenções se viram para o outro lado. Desfavorecido com a lesão de Bernabei, um bom nome para o lado esquerdo do Colorado pode ser Iago.

Formado na base do Inter, o jogador de 28 anos defende o Bahia desde 2024, quando retornou ao futebol brasileiro após passagem pelo Augsburg, da Alemanha. De lá pra cá, enfrentou lesões e a concorrência de Luciano Juba, titular da posição na equipe. A identificação com o Inter, somada ao fato de estar na reserva do clube, pode facilitar uma aproximação do Colorado. Nesta temporada, tem 13 jogos — cinco no Brasileirão — e um gol marcado.

Patrick de Paula (Botafogo)

Patrick de Paula jogou 21 partidas nesta temporada. Vitor Silva / Botafogo

Tricampeão da Libertadores (duas com o Palmeiras e uma com o Botafogo), o volante tem perdido espaço no time comandado por Renato Paiva. Patrick até começou bem a temporada, mas jogou apenas uma das últimas sete partidas que foi relacionado.

São 21 jogos na temporada (seis no Brasileirão) e quatro gols. Por conta das poucas oportunidades, o meio-campista pode ser seduzido por uma oferta colorada, já que terá a oportunidade de sonhar com a quarta Libertadores.

Lorran (Flamengo)

Meia-atacante tem atuado no sub-20 do Flamengo. Gilvan de Souza / Flamengo

Bastante utilizado por Tite, Lorran perdeu espaço no Flamengo na virada do ano. O meia-atacante chegou a ser alvo do mercado da bola na última janela de transferências, mas o Rubro-Negro preferiu segurá-lo.

Nesta temporada o jogador de 18 anos tem 14 jogos e quatro gols, sendo três pelo Brasileiro Sub-20. Sequer foi utilizado no Campeonato Brasileiro por Filipe Luis.

Produção: Leo Bender