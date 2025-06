CBF define datas e horários de Inter x Fluminense pela Copa do Brasil

Inter, de Roger Machado, e Fluminense, de Renato Portaluppi, se enfrentam por vaga nas quartas da Copa do Brasil.

A CBF divulgou nesta segunda-feira (16) a tabela detalhada dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil . O Inter enfrenta o Fluminense e decide fora de casa, no Maracanã.

A partida de ida está marcada para o dia 30 de julho, uma quarta-feira , no Beira-Rio. O jogo ocorre às 21h30min .

Na semana seguinte, na quinta-feira (7 de agosto) , o Colorado vai ao Rio de Janeiro para definir quem avança às quartas do confronto.

O time de Roger Machado entrou na Copa do Brasil na terceira fase, a última antes das oitavas, contra o Maracanã. Foram duas vitórias: 1 a 0 em casa e 3 a 0 fora.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.