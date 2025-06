Campeão gaúcho, classificado nas copas e no Z-4 do Brasileirão: como o Inter avalia o primeiro semestre de 2025

Treinador do Inter e vice-presidente José Olavo Bisol em conversa durante treinamento. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Havia quatro competições nesse primeiro semestre colorado. Por consequência, quatro objetivos. É possível dizer que três deles foram plenamente atingidos. E um que ficou perigosamente aquém do esperado. O Inter do início perfeito em 2025 chega à pausa do Mundial de Clubes com muitas interrogações para as decisões do segundo semestre.

A primeira missão era impedir o octa do Grêmio no Gauchão. Manter com o Inter uma marca só dele era questão de honra para uma geração inteira. E isso foi feito com louvor.

Usando titulares desde a primeira rodada, Roger Machado conduziu a uma campanha quase perfeita, invicta, com direito a vitória sobre o Grêmio na Arena. Assim, ficou no Beira-Rio o troféu do Estadual.

Sobreviver na Libertadores em um grupo muito difícil era a segunda missão. O sorteio foi cruel e colocou na chave colorada os times mais duros dos potes 3 e 4 (Atlético Nacional-COL e Bahia), além do Nacional-URU, o mais acessível dos cabeças de chave.

Depois de um período de oscilação, o time cresceu na reta final e conseguiu a vaga, e em primeiro lugar. Ou seja, objetivo atingido. Nas oitavas de final, irá enfrentar o Flamengo.

Na Copa do Brasil, a sorte sorriu mais. O Inter teve como adversário o Maracanã-CE, lanterna de seu grupo na Série D. E que, além de tudo, vendeu o mando de campo da partida de volta para Santa Catarina. Sem sustos, o Colorado avançou com um placar somado de 4 a 0. Na próxima fase, encara o Fluminense.

Campeonato Brasileiro abaixo do esperado

O que está longe de ser aceitável é a situação no Brasileirão. As copas cobraram um preço, o time sacrificou algumas partidas do campeonato, não se encontrou em outras, teve desfalques em quase todas. E terminou a 12ª rodada na 17ª posição.

O Z-4 preocupa, mas não desespera. Só deixa claro que o grupo é insuficiente para as três competições concomitantes, como admitido por Roger e pela direção.

— Conseguimos com êxito avançar nas copas, mas não conseguimos atingir o objetivo de não nos distanciarmos do pelotão da frente no Brasileirão. Isso nos deixa em uma condição de preocupação e de constrangimento com nossa torcida – disse o vice de futebol, José Olavo Bisol.

Capitão do time na partida contra o Atlético-MG, Vitão concordou:

— Não era o que planejamos para a parada, estar no Z-4. Temos de avaliar algumas coisas. Estamos classificados na Libertadores e Copa do Brasil, mas no Brasileiro não podemos estar nesta situação.

O grupo colorado iniciou um período de 15 dias de férias. Depois, serão 15 dias de preparação para quatro jogos do Brasileirão antes de iniciar a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil. Ao mesmo tempo, a direção terá trabalho para agregar reforços e evitar perdas importantes para o time.

Números do Inter na temporada até aqui

32 jogos

16 vitórias

10 empates

6 derrotas

60% aproveitamento

52 gols pró

32 gols contra

Dados por jogador

Jogos

Anthoni — 32

Braian Aguirre — 31

Vitão — 27

Ronaldo — 27

Bruno Henrique — 26

Gols

Alan Patrick — 11

Enner Valencia — 7

Vitinho — 6

Rafael Borré — 5

Victor Gabriel — 3

Assistências

Alan Patrick — 11

Bernabei — 4

Aguirre — 4

Wesley — 3

Borré — 2