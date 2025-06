Bruno Tabata pode ganhar oportunidade contra o Atlético-MG

Em meio a vários desfalques por lesão, Bruno Tabata pode ganhar uma nova oportunidade para ser titular do Inter diante do Atlético-MG, na quinta-feira (12), em Belo Horizonte. O meia treina em Porto Alegre e é uma das alternativas para o meio-campo.

Tabata é o único meia para o lado que treina em Porto Alegre . Gustavo Prado, que pode ser utilizado contra os mineiros, foi convocado pela Seleção sub-20 e está em Cairo, no Egito, onde o Brasil venceu a Coreia do Sul, por 4 a 0, em amistoso na segunda-feira (9).

A estrutura do time segue como mistério. A dúvida é se Roger manterá a equipe com dois volantes ou se o técnico optará por recolocar um trio de volantes entre os titulares.

Além do treino desta terça-feira, Roger terá mais uma atividade, na quarta-feira (11), para definir a escalação que enfrenta o Galo.

Possível escalação

Uma provável escalação do Inter tem Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho, Ramon; Ronaldo, Bruno Henrique, Gustavo Prado (Tabata, Thiago Maia), Romero, Wesley; Ricardo Mathias.

