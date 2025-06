Borré treina entre os titulares e viaja com o Inter para o jogo contra o Atlético-MG

Borré sofreu a lesão no abdômen no início de junho.

O atacante Borré vai compor a delegação do Inter contra o Atlético-MG , em Belo Horizonte, na próxima quinta-feira (12). Conforme apurado por ZH , o colombiano treinou entre os titulares nesta terça-feira (10), já que teve a sua recuperação da lesão no abdômen acelerada .

Na derrota para o Fluminense , no dia 1º de junho, o jogador saiu de campo machucado. Ele sofreu uma lesão muscular de grau 2 no músculo oblíquo abdominal esquerdo . Por este motivo, foi cortado da seleção colombiana para a Data Fifa que encerra nesta terça (10) .

Agora, ele vai viajar com o grupo de Roger Machado para Minas Gerais. A tendência é de que ele seja titular na última partida antes da parada do Brasileirão para o Mundial de Clubes.

