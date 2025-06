Bernabei realiza tratamento há uma semana. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Há uma semana, o Inter perdia Bernabei com uma lesão muscular de grau III na coxa esquerda. Mesmo sem prazo para retornar, o período estimado sem o lateral-esquerdo poderia chegar a três meses.

Agora, o clube começa a sonhar com a volta do argentino antes do esperado: contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, ou contra o Flamengo, na Libertadores.

O tratamento adotado pelo clube é conservador. Em alguns casos, para lesões como a de Bernabei, considerada a pior possível num músculo, são realizadas cirurgias. O clube não detectou até o momento a necessidade do procedimento.

O atleta já demonstra confiança nos primeiros dias de tratamento. Por enquanto, foram realizadas apenas atividades na academia, com fisioterapeutas.

O argentino disse a pessoas próximas que em julho estará à disposição. Porém, o período ainda é tratado com cautela nos bastidores.

Reavaliações semanais

O Inter trabalha com reavaliações semanais sobre o andamento da recuperação do lateral esquerdo.

Por enquanto, a comissão técnica sonha com a plena recuperação do atleta para colocá-lo em campo diante do Fluminense, na Copa do Brasil, entre 30 de julho e 6 de agosto, ou contra o Flamengo, pela Libertadores, em 13 e 20 de agosto.

Histórico de lesões

O histórico de poucas lesões de Bernabei e o condicionamento físico pesam também para a redução no prazo de tratamento.

As estimativas são trabalhadas com cuidado pelo estafe e Departamento de Futebol.

Os dirigentes analisam possíveis reforços no mercado, mas não tratam como prioridade a contratação de outro lateral pela possibilidade de volta antecipada de Bernabei.

Por enquanto, Ramon deverá ser o titular da função até o retorno do argentino.