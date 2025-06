Bernabei avança em recuperação para retornar ao Inter

Argentino teve constata lesão muscular de grau 3 no fim de maio. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

No último treino do grupo do Inter no primeiro semestre, na manhã desta quarta-feira (11), já que o elenco receberá férias na sexta-feira (13) pela pausa para o Mundial de Clubes, uma novidade foi registrada na atividade: Bernabei.

O lateral-esquerdo avançou na recuperação de uma lesão muscular de grau III na coxa esquerda e foi flagrado correndo nos campos do CT. Assim, aumentam as chances do argentino voltar ainda em julho ao time de Roger Machado.

A lesão foi diagnosticada em 29 de maio após a vitória contra o Bahia pela Libertadores. O problema sofrido por Bernabei costuma tirar atletas por cerca de três meses. Porém, o prazo varia de organismo para organismo. O lateral já indicava nos bastidores uma volta antecipada.

A estimativa era de retorno no final de julho, dois meses de recuperação, para enfrentar o Fluminense, pela Copa do Brasil. Porém, o clube autorizou o atleta iniciar a transição da fisioterapia para o campo com corridas leves.

Os fisiologistas acompanham todos os movimentos. Bernabei ainda não trabalha com os companheiros nem com a bola. Na reapresentação, após as férias, em 28 de junho, ele será reavaliado para verificar as condições.

Há chances de nova antecipação na volta para a metade de julho. O jogo do retorno do Brasileirão, após o Mundial de Clubes, ocorre entre 12 e 13 de julho. Bernabei deve adquirir ritmo para encarar, além do Fluminense, o Flamengo, em agosto, pela Libertadores.

