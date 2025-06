Autor de golaço de bicicleta, joia da base do Inter é convocado para a seleção sub-15

Deryck Bragança, joia da base do Inter.

Talvez pelo nome, Deryck Bragança, não seja possível saber de quem se trata esse texto. Mas o gol que fez no final de 2024, pelo Inter, ainda aparece de vez em quando nos perfis de Instagram e Tik-Tok .

As embaixadinhas com direito a balãozinho e conclusão de bicicleta que mostraram sua habilidade e viraram pedidos de Prêmio Puskas, agora, se refletiram em convocação para a seleção brasileira sub-15.

Confira o golaço de bicicleta

Quem é Deryck Bragança?

Atacante de 15 anos, Deryck é uma das maiores promessas da base colorada . Ele é natural de Porto Alegre e tem contrato de formação com o clube até 2027.

Ele é um dos três colorados chamados pelo técnico Guilherme Dalla Dea para a Copa 2 de Julho . Um atleta do Grêmio também está na lista.

Outros convocados

Além de Deryck, os jogadores colorados na lista são o lateral Enzo e o zagueiro Samuel. Do Grêmio, está o lateral Alexsander.

O Brasil terá pela frente a Seleção Scout, da Bolívia, o Galícia, o Jacobina e o Dom Macedo, todos da Bahia. As partidas ocorrerão no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.