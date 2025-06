O Inter perdeu para o Atlético-MG nesta quinta-feira (12), na Arena do Galo, em Belo Horizonte. Siga as informações do jogo na Jornada Digital da Gaúcha. A repercussão estará no YouTube de GZH e no Gaúcha 2.

Borré será titular contra o Atlético-MG. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Na Jornada Digital, além de receber as mesmas informações veiculadas no rádio, você terá à disposição elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

Acompanhe os lances de Atlético-MG x Inter