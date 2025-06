Atlético-MG e Inter se enfrentam nesta quinta (12), às 21h30min, pela 12ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena do Galo, em Belo Horizonte.

Escalações para Atlético-MG x Inter

Arbitragem para Atlético-MG x Inter

Onde assistir a Atlético-MG x Inter

Como chegam Atlético-MG e Inter

Atlético-MG

Cuca vem em momento de alta. São sete partidas de invencibilidade do Galo, que cresceu na tabela. A esperança ofensiva está com Hulk e Rony. Dudu pode estrear.

Inter

Com desfalques, Roger Machado tenta evitar que o Colorado entre no Z-4 antes da parada do Mundial de Clubes. A boa notícia é a volta de Borré, que se recuperou em tempo recorde de uma lesão muscular no abdômen.