Atlético-MG 2x0 Inter: veja os gols e melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Inter perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG , na Arena do Galo, nesta quinta-feira (12), em jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A derrota deixa o Colorado na 17ª posição, com 11 pontos, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O primeiro gol da equipe mineira foi marcado aos 30 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Rubens, na área, Vitão desviou contra a própria meta, e Anthoni não conseguiu evitar. O segundo gol foi marcado por Júnior Santos, nos acréscimos da segunda etapa.

Agora, o Brasileiro terá uma pausa de um mês em função do Mundial de Clubes. Sendo assim, o Inter volta a jogar pela competição apenas no dia 12 de julho, contra o Vitória, no Beira-Rio.