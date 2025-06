Atacante do Cruzeiro revela ter recebido proposta do Inter quando estava na Itália

Atleta foi comprado pelo clube mineiro junto a Juventus em junho do ano passado. Gustavo Aleixo / Divulgação/Cruzeiro

Um dos goleadores do Brasileirão 2025, Kaio Jorge poderia estar vestindo a camisa do Inter. Em entrevista ao podcast Denilson Show, o atacante do Cruzeiro revelou que foi procurado pela diretoria colorada quando ainda estava na Itália, em meados do ano passado.

— Estava acabando o empréstimo no Frosinone e começaram a vir especulações no Brasil. Bateram lá o Internacional, o próprio Palmeiras e o Cruzeiro por último. Só que o Cruzeiro ofereceu um projeto muito mais interessante, de visibilidade, estar jogando. Agradou mais — contou.

O atleta de 23 anos defende o clube mineiro desde junho de 2024, quando foi comprado junto a Juventus por 4,5 milhões de euros (R$ 25,7 milhões), mas podendo render mais 2 milhões de euros (R$ 11,3 milhões) caso alcance metas desportivas estabelecidas em contrato.

Revelado na base do Santos, Kaio Jorge foi vendido ao clube de Turim em 2021, com o status de vice-campeão da Libertadores do ano seguinte.

Porém, logo na chegada à Itália, sofreu uma grave lesão no joelho direito, que impediu um melhor aproveitamento e culminando com o empréstimo ao Frosinone.

De volta ao Brasil, o atacante já disputou 41 partidas com a camisa cruzeirense, tendo marcado 17 gols e dado quatro assistências.