Após lesão, Rochet deve voltar ao time e reacende expectativas no Inter

Goleiro deve ter importante papel no segundo semestre de 2025. Ricardo Duarte / Inter

A retomada do calendário brasileiro após a disputa do Mundial de Clubes traz para a torcida do Inter a expectativa de contratações, mas também de recuperações. O retorno do goleiro Sergio Rochet é esperado tanto ou mais que um novo reforço.

O titular da seleção uruguaia atuou pelo Colorado por apenas 45 minutos nesta temporada e está na fase final de recuperação da fratura sofrida na mão esquerda diante do Flamengo, em março. Ainda não há certeza de que ele estará já na volta do Brasileirão, contra o Vitória, mas existe confiança no ambiente do Beira-Rio de de um retorno ainda no mês de julho.

Contratado no meio da temporada de 2023 para reforçar o Inter em busca do título da Libertadores, Rochet tem um número alto de ausências. Além de convocações, como para a Copa América do ano passado, quando ficou fora por mais de um mês, as lesões contribuíram para que ele virasse desfalque rotineiro tanto para o técnico Eduardo Coudet quanto para Roger Machado.

Poucas atuações

Em 2024, Rochet disputou apenas um jogo no Gauchão após apresentar dores no tórax antes da estreia. Neste ano, ele lidou com uma tendinose no joelho esquerdo e sequer entrou em campo pelo Estadual. Sua primeira partida em 2025 foi pela seleção, em março.

Rochet teve duas boas apresentações pelo Uruguai diante de Argentina e Bolívia, pelas Eliminatórias, e retornou para o Inter para encarar o Flamengo no Maracanã. Foram 45 minutos de destaque no Rio de Janeiro até sofrer a fratura que lhe tirou dos gramados desde então.

Os números mostram como Rochet tem ficado pouco à disposição no Beira-Rio. Desde sua contratação, o Colorado disputou 126 partidas. Rochet esteve presente em apenas 61 delas. Isso significa que o goleiro titular esteve em menos da metade dos jogos do Inter no período.

Os grandes prejuízos são da parte técnica e também da confiança. DANIEL PAVAN Preparado de goleiros sobre os pontos negativos de uma lesão na mão

No início deste mês, Rochet foi submetido a um procedimento de retirada de pinos da mão esquerda, operada em março. O clube informou que isso estava dentro do planejamento da recuperação e que não iria afetar o prazo de retorno aos gramados.

A ideia é de que jogador volte a atuar em julho, antes dos confrontos com o Flamengo, pela Libertadores, marcado para 13 e 20 de agosto.

Os números de Rochet

Jogos do Inter desde a sua contração: 126

Jogos pelo Inter: 61

Percentual de jogos em campo: 48,4%

Prejuízos na técnica e na confiança

Por se tratar de um goleiro, uma lesão na mão gera preocupação maior. O preparador de goleiros Daniel Pavan, com passagens por Inter e Juventude, no entanto, alerta que a condição física não deverá um problema no retorno.

— Em termos físicos não há grandes perdas porque ele está apto a fazer qualquer tipo de treinamentos que não se possa usar as mãos. Claro que a principal função é defender, então um goleiro que não pode usar as mãos no treino está prejudicado na sua função, mas na parte técnica — observa Pavan, e enfatiza:

— A parte física não, pois pode saltar, pode fazer trabalho aeróbico e de potência. Os grandes prejuízos são da parte técnica e também da confiança.

Além disso, o preparador não projeta um tempo muito alto de ausência após a liberação para treinos sem restrições.

— Ele não vai direto para o treinador de goleiros. Se passa por um retreinamento, onde já são feitos trabalhos com bola ainda na fisioterapia. O limiar de dor influencia muito nesse tempo de volta, mas, no momento que é liberado para o campo sem restrições, é rápido. É questão de dias para que possa fazer tudo com o treinador de goleiros e restante da equipe — afirma.

O Inter volta a campo em 12 de julho para encarar o Vitória, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Os jogos contra o Fluminense pela Copa do Brasil serão em 30 de julho e 7 de agosto.

Os colorados esperam poder contar com seu goleiro pelo Brasileirão antes mesmo de iniciar os mata-matas contra os cariocas.