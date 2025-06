América-MEX envia emissário para negociar com o Inter por atacante

Wesley (E) desperta o interesse do time mexicano. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O América do México prepara uma nova investida para tentar tirar Wesley do Inter. Após tentativa frustrada entre janeiro e fevereiro, o clube enviou um emissário a Porto Alegre para avançar na negociação. O Colorado aguarda uma oferta para analisar a transferência.

Segundo apurou Zero Hora, um empresário brasileiro recebeu a autorização dos mexicanos para representar a instituição nas tratativas com os dirigentes colorados.

O agente viajou para a capital gaúcha no começo da semana para dar prosseguimento às conversas. Ele já foi um dos envolvidos na negociação do começo do ano.

Na ocasião, pela importância do jogador, além do prazo curto para o fechamento da janela, a situação não avançou. Os valores apresentados também não alcançaram a pedida do Inter: 12 milhões de dólares. Os mexicanos acenaram com 9 milhões na época.

Conforme apurado por Zero Hora, as condições para liberação não mudaram tanto. A questão seria convencer o Palmeiras, dono dos outros 50% dos direitos econômicos, a receber menos pela sua metade. As conversas devem andar nos próximos dias.

Wesley tem vínculo com o clube até dezembro de 2026. Na atual temporada, ele marcou apenas um gol, mas segue como titular absoluto da equipe de Roger Machado.

