Água recua e Inter não registra danos no CT Parque Gigante após chuvas

CT do Inter nesta manhã de terça-feira. Divulgação / SC Internacional

Após se mostrar preocupado com a elevação do Guaíba no CT Parque Gigante na segunda-feira, o Inter informou que a água baixou no local nesta terça-feira (24) e não foram registrados danos no centro de treinamento colorado.

Ainda assim, o clube informou que segue monitorando a altura do Guaíba na região.

A retomada dos treinamentos no local será apenas no próximo sábado (28), no período da tarde. Será a primeira atividade após o período de férias do elenco colorado.