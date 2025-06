Abel Ferreira revela o que mudou no meia Mauricio em relação aos tempos de Inter

Mauricio durante a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, contra o Porto.

Autor de uma assistência na vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Al Ahly , nesta quinta (19), pelo Mundial de Clubes, o meia Mauricio passou por ajustes de posicionamento no time paulista em relação aos tempos de Inter.

Após o jogo, perguntei ao técnico Abel Ferreira o que ele tinha modificado nas características do atleta em relação à sua passagem pelo Beira-Rio. O português respondeu que trabalhou no jovem basicamente questões táticas.

Uma delas é o posicionamento. No Inter, Mauricio atuava predominantemente como meia pela direita. Já no Palmeiras, como o garoto Estêvão atua por aquele lado, o ex-meia colorado joga ou centralizado ou pelo lado esquerdo . Por vezes, atua até mais próximo do gol adversário.

— Eu sei perfeitamente que a melhor posição do Maurício é centro-direita e não centro-esquerda. Ele é quase como um segundo centroavante. É um jogador que flutua muito bem atrás do centroavante, flutua muito bem nas costas dos volantes adversários e tem este último passe ou arremate —explicou.

No Palmeiras, Mauricio não é titular absoluto, embora participe de quase todos os jogos. O atleta vem disputando posição com Raphael Veiga.

O próximo compromisso do Palmeiras é contra o Inter Miami, na próxima segunda (23), no estádio Hard Rock, em Miami Gardens, valendo a classificação para as oitavas de final do Mundial.