A programação do Inter para Enner Valencia após a data Fifa

Valencia segue tratamento na seleção do Equador.

Mesmo sem ter sua presença garantida na partida do Equador contra o Peru, na próxima terça-feira (10), em Lima, pelas Eliminatórias da Copa, Enner Valencia segue a serviço da seleção do seu país.

Seu retorno a Porto Alegre vai ocorrer durante a quarta-feira (11). Sua utilização pelo Inter, no entanto, não deverá acontecer na partida de quinta-feira (12), contra o Atlético-MG.

Valencia ainda se recupera de uma lesão muscular grau 2 sofrida no dia 8 de maio. O jogador vinha realizando tratamento no CT Parque Gigante até ser convocado pela seleção do Equador para os jogos durante a data Fifa.