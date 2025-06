A posição do Inter sobre o desejo de Taison de retornar ao clube

Apesar de já ter manifestado sua vontade de retornar ao Inter, Taison não terá seu desejo atendido pelo Clube. Os dirigentes não trabalham com essa possibilidade e, mesmo em busca de reforços para a temporada, o nome do ex-jogador do próprio Inter não é pauta nesse momento.

— Falar do Taison me remete a coisas boas no Inter, remete a toda sua história. Por tudo que ele contribuiu, os títulos que ele conquistou, é um jogador que está na memória e é um ídolo da nossa torcida. A gente tem acompanhado as declarações, mas do ponto de vista oficial, não tivemos nenhum tipo de oferta e não buscamos uma negociação nesse aspecto — disse o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, em entrevista à Rádio Gaúcha e à Zero Hora.

Segundo ele, é preciso compreender o momento que o Inter vive e o momento que o Taison vive hoje.

— Temos uma série de análises internas aqui, com planejamento que não se iniciou agora. Sabendo das necessidades, neste momento, não é pauta para o departamento de futebol.

Taison já declarou que deseja voltar ao Inter. Marco Favero / Agencia RBS

Taison ainda negocia com os gregos do PAOK sua renovação de contrato, mas a ideia do meio-campista era aguardar alguma investida do Inter na sua contratação.

— Eu nunca falaria não ao Internacional, porque eu tenho um carinho pelo clube, pelos torcedores, por todas as pessoas que gostam do meu trabalho. Mas não pode ser só eu também querer voltar, as pessoas têm que me querer — disse Taison em recente entrevista ao GE.

Taison tem 37 anos e já acumula duas passagens pelo Inter. A mais recente ocorreu entre os anos de 2021 e 2023. Sua saída do Clube ocorreu de forma tumultuada. Na época, o jogador fez fortes críticas públicas ao presidente Alessandro Barcellos.