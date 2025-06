"A campanha não é digna do Inter", afirma Roger Machado sobre situação no Brasileirão 

Roger Machado tentou explicar a situação do Inter. Saimon Bianchini / Agência RBS

Agora, o Inter passará toda a parada para o Mundial de Clubes no Z-4. O técnico Roger Machado lamentou a situação em entrevista coletiva após o jogo.

— É um peso grande, sem dúvida nenhuma. Parte dos objetivos da temporada a gente conseguiu nas copas. O início ruim no Campeonato Brasileiro passa muito pelos pontos que deixamos dentro de casa, em momentos de instabilidade da equipe — analisou, e enfatizou:

— Então, estamos indo para esse período de recesso numa condição muito incômoda. Mas da mesma forma que nós nos colocamos nessa situação, eu tenho certeza que a gente pode sair.

O técnico também destacou que entende que a campanha não condiz com o tamanho do Inter. Ao longo do Brasileirão, são apenas duas vitórias em 12 jogos.

— O que eu posso dizer para o torcedor é que a campanha não é digna do Inter. Não se justifica começar um campeonato de uma forma tão estável que nos coloca numa condição como essa nesse momento da competição, mas nós temos plenas convicções na retomada, voltar a fazer um campeonato de recuperação, assim como no ano passado — assegurou.

Reversão do cenário

Na temporada, o Inter segue nas disputas de Copa do Brasil e Libertadores. A situação no Brasileirão, porém, gerou questionamentos acerca da sequência de Roger Machado no comando colorado. O técnico, porém, afirmou que o cenário é reversível.

— O grupo e o trabalho são capazes de reverter. Desde o ano passado, temos campanhas muito boas nos campeonatos que disputamos: a retomada no Campeonato Brasileiro, o título do Campeonato Gaúcho de forma invicta, a classificação em primeiro de um grupo muito difícil (na Libertadores), a classificação na Copa do Brasil — recordou Roger Machado.

O treinador do Inter também lamentou a ausência de Alan Patrick. O meia cumpriu suspensão e foi um dos desfalques para enfrentar o Atlético-MG.

— Convenhamos que um jogador do nível do Alan Patrick é muito difícil de a gente suprir. E, na ausência dele, eu tenho escolhido, sobretudo nos jogos fora de casa, essa função de usar três médios, mas não como forma defensiva — afirmou Roger antes de justificar:

— Isso para que eu libere o Tabata, para que eu libere Wesley, para que eu tenha mais mobilidade no campo de ataque e consiga suprir a ausência de um meia que não tem as características do Alan.

O Inter volta a campo apenas em 12 de julho. O primeiro duelo após o Mundial de Clubes será contra o Vitória, pelo Brasileirão, no Beira-Rio.

