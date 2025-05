Zagueiro do Inter deve sair em breve

Rogel tem contrato com o Inter até o final de junho.

O zagueiro Agustín Rogel pode estar vivendo seus últimos dias no Estádio Beira-Rio. O uruguaio tem vínculo com o Inter até o dia 30 de junho e, segundo seu estafe, ainda não foi procurado pela direção colorada para renovar o contrato.

A tendência de momento é de que o camisa 3 colorado não tenha seu contrato ampliado. Existe um valor a ser pago para que o Inter exerça a compra do defensor , mas esse movimento não deverá ser executado.

Rogel atua por empréstimo junto ao Hertha Berlim, da Alemanha. O vínculo com o clube alemão vai até junho de 2026. Caso o Inter realmente não compre o defensor de 27 anos, Rogel deve voltar à Alemanha.

Mesmo com a possibilidade de vender o zagueiro Vitão na próxima janela de transferências, a direção colorada poderá buscar outras alternativas no mercado. As ascensão de Victor Gabriel e Juninho também auxiliam para essa decisão.