Zagueiro do Inter avança em recuperação e inicia primeiros trabalhos no campo

Gabriel Mercado foi a novidade no treino do Inter desta terça-feira (20). Após uma lesão grave no joelho esquerdo, o zagueiro tem avançado na recuperação e voltou a participar de atividades no campo com os demais jogadores.

Esta nova etapa foi saudada pelo clube nas redes sociais. Conforme informação divulgada, Mercado está em processo de retreinamento, com inserções progressivas em trabalhos específicos.

Processo de recuperação

Mercado rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro do ano passado. O protocolo adotado pelo Departamento Médico colorado para estes casos é de nove meses.

Como a cirurgia ocorreu no começo de outubro, o prazo seria concluído em junho. Conforme apurado pela reportagem de Zero Hora, a análise interna é de que o defensor de 38 anos está respondendo bem ao tratamento fisioterápico e físico.

O início desta nova etapa, com treinos no campo, será decisivo para que o atleta possa recuperar ritmo. A parada para o Mundial de Clubes, em junho, será mais uma aliada para que Gabriel Mercado volte a ficar à disposição do técnico Roger Machado.

Situação contratual

Gabriel Mercado está no Inter desde 2021 e, neste período, já disputou mais de 100 partidas com a camisa colorada.