Vitão lamenta postura do Inter contra o Mirassol: "Só reage nos momentos de dificuldade"

Vitão deu assistência para o gol colorado. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A maioria dos jogadores do Inter preferiu o silêncio após o empate em 1 a 1 com o Mirassol, neste domingo (18). Um dos poucos a falar na zona mista do Beira-Rio foi o zagueiro Vitão. O defensor se mostrou insatisfeito com o atual momento da equipe.

A principal reclamação dele foi em relação à postura do time. Para o zagueiro, o Inter só reage após entrar em dificuldades.

— Esse grupo parece que só reage nos momentos de dificuldade. Temos que jogar como se todas as partidas fossem uma final — desabafou.

Vitão também falou sobre o desempenho defensivo recente da equipe. Das últimas 10 partidas, o time não foi vazado apenas no vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã, pela Copa do Brasil, e no 2 a 0 diante do Nacional pela Libertadores.

— Cada um tem que se cobrar, trabalhar mais para melhorar. Dificilmente, tomávamos gol. Agora, estamos em uma maré de tomar gol em todo jogo. Logo as vitórias no Brasileirão voltarão.

O Inter terminou a 9ª rodada do Brasileirão na 15ª posição, com 10 pontos. Cotado para disputar o título antes do início do torneio, o time colorado está a 12 pontos do líder Palmeiras.