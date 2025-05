Victor Gabriel desfalca o Inter com ruptura parcial dos ligamentos do tornozelo

Victor Gabriel desfalca o Inter na reta final do semestre.

O Inter recebeu uma notícia preocupante nesta sexta-feira (23) sobre a condição física do jogador Victor Gabriel .

O atleta sofreu uma entorse no tornozelo direito diante do Maracanã, que resultou em uma ruptura parcial dos ligamentos . A lesão foi confirmada pelo clube neste sábado (24).

Rupturas parciais de ligamentos geralmente exigem tratamento conservador com fisioterapia e reabilitação, e o tempo de afastamento pode ser de pelo menos um mês .

Portanto, Victor Gabriel desfalcará o Inter no duelo com o Bahia, na próxima quarta-feira (28), valendo vaga nas oitavas de final da Libertadores, bem como os jogos restantes do semestre contra Fluminense e Atlético-MG.