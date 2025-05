Victor Gabriel deixa o gramado machucado no jogo do Inter contra o Maracanã

Jovem sentiu dores no tornozelo. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Foram apenas 25 minutos de Victor Gabriel em campo pelo Inter no jogo contra o Maracanã, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O zagueiro deixou o gramado do Orlando Scarpelli com dores no tornozelo, ainda na primeira etapa. Na volta do intervalo, foi flagrado de muletas. Em seu lugar, entrou Juninho.

Titular do time de Roger, o defensor caiu no gramado ao torcer o tornozelo em disputa de bola com Bravo, atacante da equipe cearense. Victor Gabriel recebeu atendimento médico por cerca de dois minutos e optou por seguir em campo.

Contudo, pediu substituição na sequência, aos 25 minutos. Juninho entrou em seu lugar.

Ainda não se sabe a gravidade da lesão do zagueiro de 21 anos, que pode vir a ser desfalque do Colorado nos próximos jogos. No começo da segunda etapa, a transmissão do SporTV mostrou o jogador andando com dificuldades e utilizando muletas.

Não seria a primeira vez: em março, na final do Gauchão, ele teve uma contusão na coxa direita que o afastou dos gramados por cerca de um mês.