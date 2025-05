Veja quanto a classificação na Libertadores garante aos cofres do Inter

Vitinho marcou o primeiro gol do Inter no Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter celebrou não apenas a classificação para as oitavas de final da Libertadores, mas também um significativo incremento em seus cofres.

Após o confronto contra o Bahia, que selou a vaga na próxima fase, o Colorado garantiu uma premiação de US$ 1,25 milhão (equivalente a R$ 7,1 milhões na cotação atual) diretamente da Conmebol.

Além de manter vivo o sonho do tricampeonato continental, a quantia recebida é um importante aporte para as finanças do clube, que já havia garantido valores pela participação na fase de grupos e por vitórias conquistadas anteriormente na competição.

A Libertadores de 2025 promete ser uma das edições mais rentáveis da história para os clubes, com premiações progressivas a cada fase. O valor de US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões na cotação atual) é apenas o primeiro de uma série de possíveis ganhos no mata-mata.

Altos valores

Caso o Inter avance para as quartas de final, a premiação sobe para US$ 1,7 milhão (aproximadamente R$ 9,6 milhões).

Chegar às semifinais rende US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 13 milhões), e o vice-campeão fatura US$ 7 milhões (aproximadamente R$ 39,8 milhões).

O grande campeão da Libertadores de 2025 levará para casa a cifra de US$ 24 milhões (em torno de R$ 136,5 milhões), sem contar os valores acumulados nas fases anteriores.

