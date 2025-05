"Uma final": como a imprensa uruguaia trata o jogo do Inter contra o Nacional

Empate em 3 a 3 no Beira-Rio é visto como ponto de recuperação da equipe uruguaia na competição. Renan Mattos / Agencia RBS

A partida desta quinta-feira (15) entre Nacional e Inter é um jogo decisivo para os dois integrantes do Grupo F da Libertadores. Os uruguaios e os gaúchos encaram o encontro como uma decisão e a imprensa de Montevidéu dá o mesmo tom para o duelo.

— É uma espécie de final. Tem muita coisa em jogo para as duas equipes. O Nacional reviveu depois da vitória sobre o Bahia e o empate com o Inter. Imagino que será uma final porque o Inter também precisa dos pontos — destaca o jornalista Gonzalo Gabriel da rádio Universal.

A mesma opinião é compartilhada por Carlos Bardakian, jornalista da radio Oriental. Ele entende que a troca no comando técnico e os resultados obtidos no Brasil (3x3 com o Inter e vitória de 3 a 1 sobre o Bahia) foram cruciais para o atual momento vivido pelo Nacional.

— A troca de treinador levou a uma recuperação da moral e do desempenho futebolístico do Nacional. Em um mês, Pablo Peirano recuperou o time, que ganhou jogos e confiança com os resultados contra Inter e Bahia no Brasil. Será uma partida muito intensa e emocionante porque ambas as equipes são obrigadas a vencer. Sem favoritos — disse o jornalista da rádio Oriental.

Vivendo um momento complicado, o time de Roger Machado terá a difícil missão de segurar o ímpeto dos uruguaios no início do jogo. Atuando no Gran Parque Central lotado, a expectativa é de que postura dos donos da casa seja ofensiva.

— O Nacional vai atacar. Jogando como visitante, o Nacional é um time de resposta. Mas em casa ele vai ser um time protagonista. O estádio vai estar lotado com 35 mil torcedores e isso também ajuda — destaca Gonzalo.

Retrospecto positivo do Inter traz cautela

Mesmo vivendo uma fase melhor do que a do Inter, existe muito respeito por parte da imprensa local para com o time de Roger Machado. O histórico de ter apenas três derrotas em 17 jogos no confronto também faz com que exista uma desconfiança.

— Não considero o Nacional favorito porque nunca um time uruguaio será favorito contra um time brasileiro por conta do poderio econômico de ambos os times. Mas o Nacional pode ganhar, está confiante e só depende dele pra se classificar — fala o jornalista uruguaio Martin Gomez de Freitas.

No histórico do confronto entre as duas equipes, o Inter tem ampla vantagem. Em 17 jogos, são seis vitórias do Inter, oito empates e apenas três derrotas. O Colorado fez 21 gols e sofreu 19.

