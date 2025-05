Três motivos para a derrota do Inter para o Corinthians

Inter reclamou de arbitragem em derrota para o Corinthians. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter teve mais um resultado negativo na temporada. No sábado (3), o time de Roger Machado perdeu por 4 a 2 para o Corinthians, em Itaquera.

O resultado levou o Inter para a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos. Nas últimas cinco partidas do Brasileirão, apenas uma vitória, por 3 a 1 sobre o Juventude. Os resultados acendem um alerta para a queda de rendimento na arrancada da competição.

Três motivos para a derrota do Inter

Falhas defensivas em sequência

A defesa, que vinha sendo um ponto forte do time de Roger, sofreu tanto pelo alto quanto pelo chão. Victor Gabriel e especialmente Vitão — que fez uma de suas piores partidas com a camisa do Inter —, tiveram falhas individuais que contribuíram para os gols do Corinthians.

Yuri Alberto inspirado

A lei do ex atuou de forma implacável na Arena Corinthians. Jogador do Inter entre 2020 e 2022, Yuri Alberto anotou hat-trick e foi o melhor jogador em campo na partida de sábado.

O atacante chegou a uma marca importante pelo Corinthians após os três gols. Yuri se tornou o maior artilheiro do clube no século, com 68 gols, superando o companheiro de time, Angel Romero.

Arbitragem

Não é possível falar da derrota do Inter para o Corinthians sem tocar no assunto arbitragem. Criticada pelo zagueiro Vitão ao final da partida, a equipe comandada por Paulo Cesar Zanovelli interferiu diretamente no andamento do jogo.

Ainda no primeiro tempo, o Inter reclamou de um pênalti não marcado. Na etapa final, outra polêmica, com a expulsão de Bruno Henrique por segundo cartão amarelo.