Treino do Inter tem repetição de meio-campo para encarar o Nacional

Preservado no Rio de Janeiro, Alan Patrick voltará ao time titular Ricardo Duarte / Inter

O último treino do Inter antes de enfrentar o Nacional, pela Libertadores, teve a repetição de um tripé de meio-campo. Roger ensaiou a equipe com Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia entre os titulares.

A atividade aconteceu na manhã desta quarta-feira (14), com portões fechados. Segundo a reportagem de Zero Hora apurou, o trio foi mantido como titular quando a escalação foi disposta no gramado do CT.

Cinco jogadores retornam em relação ao time que foi goleado para o Botafogo. Vitão, Bernabei, Fernando e Alan Patrick foram preservados no Rio de Janeiro, enquanto Bruno Henrique estava suspenso.

Roger não deve contar com as voltas de Borré e Carbonero. A dupla treinou com bola na terça-feira (13), mas não trabalhou com o grupo nesta quarta.

Um provável Inter tem: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia; Alan Patrick e Wesley; Lucca. A partida acontece às 19h, no Gran Parque Central.