Torcida do Inter será maioria contra o Maracanã em Florianópolis

Em teoria, o Inter jogará como visitante diante do Maracanã, às 19h desta quinta-feira (22). Na prática, o Estádio Orlando Scarpelli estará pintado de vermelho para o duelo da volta da terceira fase da Copa do Brasil.

— Vou com alguns amigos, também gaúchos que moram aqui em Floripa. Desde que soubemos que o jogo seria no Scarpelli já nos organizamos para irmos juntos, como fomos ano passado contra o Corinthians — disse ele, relembrando o período da enchente em que o Inter não tinha o Beira-Rio à disposição.

Vencedor do duelo de ida por 1 a 0, no final de abril, o Colorado joga com a vantagem do empate. Uma vitória do Maracanã pelo placar mínimo levará a disputa para os pênaltis.