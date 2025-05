"Teve erro": a análise da arbitragem do jogo entre Inter e Bahia pela Libertadores; veja vídeo

Partida foi comandada pelo árbitro Facundo Tello, da Argentina. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter venceu o Bahia por 2 a 1 nesta quarta-feira (28) no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Apesar do resultado não ter passado diretamente por decisões do apito, a arbitragem errou no início da partida, conforme Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha. Veja a análise abaixo.

O erro em questão ocorreu aos quatro minutos do primeiro tempo, quando Borré caiu na área após choque com o zagueiro Ramos Mingo. O árbitro argentino Facundo Tello nada marcou. Apesar da reclamação colorada, o juiz não foi chamado pelo VAR para conferir o lance no vídeo.

— Uma arbitragem que teve um erro. Pênalti não marcado em cima do Borré no primeiro tempo. O árbitro não marcou no campo e o VAR não interferiu no monitor para que o árbitro fosse fazer a revisão. O Inter acabou ganhando o jogo e esse erro acaba sendo diluído, mas o pênalti aconteceu.

Com o resultado, somado a vitória do Nacional-URU sobre o Atlético Nacional, o Inter terminou como líder da chave e está nas oitavas. O Bahia, por sua vez, ficou em terceiro e irá para a Sul-Americana.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.