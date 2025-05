"Tem que saber a importância do Campeonato Brasileiro", diz Juninho sobre mais um jogo do Inter sem vitória

Zagueiro é o principal candidato a fazer parceria com Vitão na zaga diante do Bahia, nesta quarta-feira (28). Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Com time misto, o Inter empatou em 1 a 1 com o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, neste domingo (25). Agora, o Colorado muda o foco para a Libertadores, já que enfrenta o Bahia, nesta quarta-feira (28), às 19h, no Beira-Rio. O jogo vale a classificação para as oitavas de final.

Em meio a atuação de alguns reservas, o zagueiro Juninho, titular durante todo o jogo, é o principal candidato a começar a próxima partida como titular, na vaga de Victor Gabriel, que está machucado.

Após o empate, o zagueiro comentou sobre um problema que o clube tem enfrentado, principalmente no Brasileirão. Nas últimas sete rodadas, o Inter saiu atrás no placar e conseguiu vencer apenas uma partida.

— É uma coisa que a gente vem falando toda rodada do Campeonato Brasileiro. Que a gente tem tomado gol muito cedo. Isso vem, querendo ou não, prejudicando a equipe. Porque a gente consegue ter um controle do jogo, consegue atacar nosso adversário. Mas toda vez que a gente sai tomando gol logo no começo da partida, fica difícil você virar o jogo. Porque fazer um gol é muito difícil. Imagina fazer dois — destacou Juninho.

Há três dias do jogo diante do Bahia, que vale uma das vagas do Grupo F da Libertadores, o zagueiro reforçou a importância da partida para a sequência da temporada, mas admitiu que o time poderia ter vencido o confronto contra o Sport.

— A gente sabe a importância de uma competição como a Libertadores, mas a gente também tem que saber a importância do Campeonato Brasileiro. É claro que a gente sabe que o Sport está na zona de rebaixamento, só que a gente veio com uma proposta de levar os três pontos. Mas na situação que o jogo foi se encaminhando, a gente conseguiu atacar. Teve uma bola que o zagueiro tirou em cima da linha, mas a gente teve a possibilidade de sair com os três pontos daqui — concluiu Juninho.