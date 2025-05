Técnico do Maracanã revela estratégia para encarar o Inter: “Com a bola, vamos propor”

Júnior Cearense promete nova postura do seu time para encarar o Inter nesta quinta-feira (22). Manoel França / Maracanã/Divulgação

A postura defensiva apresentada pelo Maracanã, no jogo de ida, no Beira-Rio, pode não se repetir nesta quinta-feira (22), no Estádio Orlando Scarpelli. Precisando vencer o Inter para avançar na Copa do Brasil, o técnico Júnior Cearense revelou à reportagem da Zero Hora a estratégia montada com os jogadores.

— A ideia é bloquear a equipe do Inter quando eles tiverem a bola e, quando a gente tiver a bola, vamos procurar trocar passes o mais rápido possível, tentando agredir e buscar o gol — comentou e completou:

— Para buscar decidir nos pênaltis ou classificar no jogo, a gente vai precisar fazer gols no Inter. Então, com a bola, vamos propor.

Em Porto Alegre, o treinador escalou três zagueiros, diferentemente do que tem feito na disputa da Série D. Para o duelo da volta, ele não contará com o zagueiro Wendell, com o volante Jair e o meia Testinha, todos lesionados. Mas tem o reforço do zagueiro Max Oliveira, contratado junto ao Iguatu.

Opção tática

Depois de vender o mando de campo por R$ 300 mil, o clube cearense enviou a delegação a Florianópolis ainda na madrugada de segunda-feira (19). Uma provável escalação tem: Rayr; Mandacaru, Edimar, João Carlos e Leandro Cerqueira; Wilker, Rogério e Michel Pires, Davi Torres, Luís Soares e Bravo.

Há a opção de Max Oliveira ganhar a vaga de Luís Soares. Assim, Júnior Cearense repetiria o modelo tático usado no Beira-Rio, com três zagueiros em campo.

O jogo está agendado para iniciar às 19h. Como venceu em casa por 1 a 0, o Inter tem a vantagem do empate. Uma vitória dos cearense pelo placar mínimo leva a disputa para as penalidades.

