Sport x Inter: tudo sobre o jogo da 10ª rodada do Brasileirão 2025.

Sport e Inter se enfrentam neste domingo (25), às 16h, pela 10ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Ilha do Retiro, em Recife.

O Colorado vem de empate pelo Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol. Porém, na Copa do Brasil garantiu a classificação contra o Maracanã .

O Sport, lanterna do Brasileirão, perdeu na última rodada para o Ceará e segue sem vitória na competição.

Escalações para Sport x Inter

Arbitragem para Sport x Inter

Onde assistir a Sport x Inter

Como chegam Sport x Inter

Sport

O Leão chega pressionado pela primeira vitória no Brasileirão para começar a pensar em sair da zona de rebaixamento. O trabalho de António Oliveira ainda está iniciando, mas a pressão só aumenta com o passar dos jogos.

Inter

Após a classificação na Copa do Brasil, a tendência é de que Roger Machado poupe jogadores que não tenham reposição imediata ou de reconhecida qualidade sejam preservados. São os casos de Aguirre, Vitão, Bernabei, Fernando, Alan Patrick e Wesley .

