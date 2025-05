Sport 1x1 Inter: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Gustavo Prado foi o autor do gol colorado. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Inter e Sport ficaram no empate em 1 a 1 neste domingo (25), na Ilha do Retiro, em Recife, pela décima rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Inter fica na 14ª posição, com 11 pontos.

Em partida equilibrada, o time misto do Inter não fez uma grande atuação. Em falha de Anthoni, o Leão abriu o placar aos seis minutos com Barletta. Na volta do segundo tempo, Gustavo Prado empatou.

O próximo compromisso do Inter é na quarta-feira (28), às 19h, contra o Bahia, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, valendo a vaga na próxima fase da competição. A partida ocorre no Beira-Rio.

